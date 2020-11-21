«Монако» — «ПСЖ»: какой счёт, как сыграли 20 ноября, кто выиграл, какие прогнозы зашли

«Монако» принимал «Пари Сен-Жермен» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:2.
Счёт открыли гости. На 25-й минуте Анхель Ди Мария выполнил передачу на ход Килиану Мбаппе, тот ворвался в штрафную и пробил под перекладину. Через 12 минут француз оформил дубль, реализовав пенальти.
Во втором тайме «Монако» изменил ход встречи. На 52-й минуте парижане провалились в обороне, позволив форварду хозяев Кевину Фолланду через паузу с линии вратарской отправить мяч в ворота. На 66-й минуте Фолланд забил второй мяч, сравняв счёт. На 83-й минуте защитник гостей Абду Диалло получил красную карточку за фол в своей штрафной, монегаски получили право на пенальти, который реализовал Сеск Фабрегас.
Эксперты считали «Монако» явным аутсайдером, на победу монегасков давали 5.30. С 1000 рублей можно было заработать 5300 рублей.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.35, «обе забьют» — за 1.45. На пенальти давали 2.50, на удаление — 3.80. Волевая победа «Монако» шла за 20.0.
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