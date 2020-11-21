Медведев — Шварцман: результат матча 20.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Российский теннисист Даниил Медведев одержал третью победу на Итоговом чемпионате АТР. В заключительном матче в группе «Токио» Медведев обыграл дебютанта соревнований аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
Медведев подал 4 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Шварцман ни разу не подал навылет, избежал ошибок на подаче и не использовал два шанса взять подачу соперника.
Медведев в пятый раз обыграл Шварцмана в официальных матчах, аргентинец ни разу не выигрывал у россиянина.
Эксперты не сомневались в победе Медведева. На успех россиянина предлагалось поставить за 1.22. С 1000 рублей можно было выиграть 1220 рублей.
Тотал меньше 21 гейма шёл за 1.91, а победа Медведева при тотале меньше 20.5 гейма — за 2.33. Успех Даниила в двух сетах шёл за 1.60.
- 21 ноября 2020
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:35
-
09:20
-
09:00
-
08:57
-
08:52
-
08:50
-
08:48
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
06:30
- 20 ноября 2020
-
22:30
-
22:05
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00