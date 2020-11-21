Медведев — Шварцман: результат матча 20.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Российский теннисист Даниил Медведев одержал третью победу на Итоговом чемпионате АТР. В заключительном матче в группе «Токио» Медведев обыграл дебютанта соревнований аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.



Медведев подал 4 эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Шварцман ни разу не подал навылет, избежал ошибок на подаче и не использовал два шанса взять подачу соперника.



Медведев в пятый раз обыграл Шварцмана в официальных матчах, аргентинец ни разу не выигрывал у россиянина.



Эксперты не сомневались в победе Медведева. На успех россиянина предлагалось поставить за 1.22. С 1000 рублей можно было выиграть 1220 рублей.



Тотал меньше 21 гейма шёл за 1.91, а победа Медведева при тотале меньше 20.5 гейма — за 2.33. Успех Даниила в двух сетах шёл за 1.60.

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