Медведев — Надаль: видеотрансляция матча, прогнозы и ставки букмекеров
Сегодня, 21 ноября, Даниил Медведев и Рафаэль Надаль встречаются в полуфинале Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 23:05 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.
Эксперты считают фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.73, успех испанца оценён коэффициентом 2.35.
Аналитики считают, что полуфинальный матч Даниил Медведев — Рафаэль Надаль получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.73, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.11. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.36.
Наиболее вероятный исход встречи — победа Даниила в двух сетах (2.78). Успех Надаля в двух партиях идёт за 3.56. Ставки на тай-брейк принимают за 1.90.
Даниил Медведев — Рафаэль Надаль. Прогноз: великий испанец не пустит россиянина в финал
Даниил набрал отличный ход на Итоговом турнире ATP, но букмекеры явно переоценивают его силы.
- 21 ноября 2020
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