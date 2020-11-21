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Медведев — Надаль: где покажут в прямом эфире, смотреть матч Итогового турнира

Медведев — Надаль: где покажут в прямом эфире, смотреть матч Итогового турнира
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 21 ноября, Даниил Медведев и Рафаэль Надаль встречаются в полуфинале Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 23:05 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.

Эксперты считают фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.73, успех испанца оценён коэффициентом 2.35.

Аналитики считают, что полуфинальный матч Даниил Медведев — Рафаэль Надаль получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.73, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.11. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.36.

Наиболее вероятный исход встречи — победа Даниила в двух сетах (2.78). Успех Надаля в двух партиях идёт за 3.56. Ставки на тай-брейк принимают за 1.90.

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