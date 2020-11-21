«Спартак» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на матч 15-го тура РПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Динамо».
Ставка: обе забьют за 1.84.
«Московское дерби. Как обычно, я полагаю, после сборных команды будут в несколько несбалансированном состоянии. Особенно это касается «Спартака». Здесь надо отметить один очень интересный момент: друг против друга будут играть два довольно молодых немецких тренера, которые приехали в Россию. Приезд второго — Сандро Шварца — наверняка связан с успехами первого — Доменико Тедеско. В Германии достаточно много молодых тренеров, их называют лэптоп-тренерами. Россия — возможность для них попробовать какие-то свои умения, мысли применить в деле. Мы видим, что Шварц сразу же достаточно серьезно освежил игру «Динамо».
Велик соблазн у меня поставить на ничью в этой встрече. Ее я вижу самым реальным исходом. Но выберу все-таки вариант «обе забьют» за 1.84. Надежности обороны не хватает обеим командам. А сама модель игры у «Динамо» точно будет атакующей. Во всяком случае, Шварц это обещал. Да и «Спартаку» нет смысла запираться у своих ворот».
- 21 ноября 2020
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