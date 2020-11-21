Новак Джокович — Доминик Тим: прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал Итогового турнира ATP

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович – Доминик Тим в полуфинале Итогового турнира ATP-2020.

Ставка: ИТБ 12,5 гейма Джоковича за 1.92.

«Думаю, этот матч вполне может стать украшением турнира. На мой взгляд, Доминик Тим сейчас в очень хорошей форме, несмотря на поражение во встрече с Андреем Рублевым. А вот про Джоковича не могу сказать, что он готов идеально. Это не повод сбрасывать его со счетов. Джокович остается Джоковичем, тем более на харде. Но он совсем слабо сыграл против Медведева, очень плохо. Против Зверева было чуть лучше, но много своего брака. Там Саша очень помог, который уже потерял веру в себя почему-то. Снова много двойных наделал.



Я думаю, что можно поставить на то, что Тим в этом матче выиграет больше 12.5 гейма. Вряд ли он сможет легко победить, например, 6:4, 6:3. Скорее уж — 7:6, 6:4. Или даже в трех сетах. Но ставка может пройти и в случае поражения австрийца. Сомневаюсь, что в своей нынешней форме он без шансов проиграет Новаку. Серб сейчас не на пике своей готовности. Поражение от Медведева не случайность».