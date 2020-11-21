Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Новак Джокович — Доминик Тим: прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал Итогового турнира ATP

Новак Джокович — Доминик Тим: прогноз Анны Чакветадзе на полуфинал Итогового турнира ATP
Ставки / Прогнозы 0

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак ДжоковичДоминик Тим в полуфинале Итогового турнира ATP-2020.

Ставка: ИТБ 12,5 гейма Джоковича за 1.92.

«Думаю, этот матч вполне может стать украшением турнира. На мой взгляд, Доминик Тим сейчас в очень хорошей форме, несмотря на поражение во встрече с Андреем Рублевым. А вот про Джоковича не могу сказать, что он готов идеально. Это не повод сбрасывать его со счетов. Джокович остается Джоковичем, тем более на харде. Но он совсем слабо сыграл против Медведева, очень плохо. Против Зверева было чуть лучше, но много своего брака. Там Саша очень помог, который уже потерял веру в себя почему-то. Снова много двойных наделал.

Я думаю, что можно поставить на то, что Тим в этом матче выиграет больше 12.5 гейма. Вряд ли он сможет легко победить, например, 6:4, 6:3. Скорее уж — 7:6, 6:4. Или даже в трех сетах. Но ставка может пройти и в случае поражения австрийца. Сомневаюсь, что в своей нынешней форме он без шансов проиграет Новаку. Серб сейчас не на пике своей готовности. Поражение от Медведева не случайность».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020