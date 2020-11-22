«Трактор» — «Динамо»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Челябинске

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактора» с московским «Динамо».

Ставка: итоговая победа «Трактора» за 1.77.

«Трактор» в этом чемпионате выступает выше всяких похвал. Еще в четверг челябинская команда шла первой на Востоке (40 очков). И хотя в пятницу ее обогнали «Ак Барс» и «Авангард», это ничего не значит. Сейчас «Трактор» — один из самых крутых и горячих клубов КХЛ.



А ведь в прошлом сезоне «Трактор» даже не попал в плей-офф! Разительные перемены связаны с возвращением на лавку главного тренера Анвара Гатиятулина, который уезжал на несколько лет в СКА. Анвар приехал в город Че, наладил там систему, подтянул оборону, и команда заиграла. Как пример – 1:0 со СКА в Санкт-Петербурге.



А вот московское «Динамо» барахлит. Уступило дома «Северстали» по буллитам (2:3), дома же в овертайме проиграло «Салавату Юлаеву» (3:4). Да, после этого случились две победы – над «Нефтехимиком» (3:0) и рижским «Динамо» (6:1). Но было бы странно, не справься Шипачев и компания с одними из главных аутсайдеров сезона КХЛ.



Кстати, «Трактор» в начале октября приезжал в Москву и побеждал там «Динамо» (4:2). Запомним это.



Я бы здесь взял кэф 1.77 на то, что «Трактор» одержит итоговую победу, пусть даже по буллитам. Верить в успех в основное время слишком рискованно, но здесь и сейчас Челябинск выглядит стабильнее Москвы".