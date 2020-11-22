«Лидс» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч 9-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский записал прогноз на матч 9-го тура АПЛ «Лидс» — «Арсенал».



Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.58.



«На «Элланд Роуд» «Лидс» сыграет с «Арсеналом». Думаю, будет яркий матч.



По Хg, По ХgA «Лидс» — это команда которая находится в пятерке лучших по этим показателям. Пятая и вторая соответственно. Плюс ко всему посмотрите, как эта команда играет. В последних восьми матчах 31 мяч. Невероятно круто. Забивает, пропускает, играет весело.



«Арсенал» сейчас не предугадать, потому что команда, которая на «Олд Траффорд» обыгрывает «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0, кажется должна парить. Но, дальше мы видим, что происходит в матче с «Астон Виллой», вообще необъяснимое.



Есть еще и проблемы с составом. Виллиан улетел в Дубай и нарушил какой-то закон, Обамеянг пролетел пол земли. Проблем с составом хватает, поэтому Артете придется решать какую-то коллективную задачу, как противостоять развеселой команды Марсело Бьелсы.



В любом случае, чтобы ждать в этой игре 0:0, нужно быть законченным пессимистом. Я же оптимист. Думаю, что мы увидим много забитых мячей. По всем статистическим выкладкам «Лидс» — сама интересная команда в атаке, а в обороне еще веселей. «Арсенал» типичный. Он должен бежать и забивать, поэтому именно такой футбол мы и увидим. Тотал больше 3.5 мяча, надеюсь, гарантирован».