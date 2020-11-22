ЦСКА — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч 15-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Сочи».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.83.
«И у тех, и у других футболисты уезжали в национальные сборные. У ЦСКА — 31 очко. У «Сочи» — 23. Была неприятная серия у сочинцев из двух матчей без очков. Проиграли «Динамо» и «Зениту» по 1:3. Но обе встречи были на выезде. Затем «Сочи» обыграл «Локомотив» — 2:1, а также сыграл вничью 1:1 с «Уфой». Сейчас надо переключаться на ЦСКА.
В прошлом сезоне мы помним разбитый нос Чалова. Тогда в Москве матч завершился без забитых мячей. И у тех, и у других есть футболисты, которые вернулись из сборных с разного рода повреждениями. Кто-то готовится сыграть, кто-то нет. У того же ЦСКА проблемы с Фернандесом и Мардишвили. Есть травма у Зайнутдинова, которую он с «Ростовом» получил.
ЦСКА играет в кружевной футбол, много созидает, что-то пытается придумывать. Активен Влашич. Но Федотов, думаю, очень тщательно разберет игру армейцев. Если «Сочи» сыграет в три центральных и насытит середину, то с реализацией у ЦСКА могут быть проблемы. «Сочи» приедет, скорее всего, играть не на победу, ничейный результат гостей удовлетворит. Они закроются и будут терпеть. Вопрос в том, до какой минуты они вытерпят. Весь ли матч, как в прошлом сезоне? Тогда сыграют вничью. Если нет, то уступят.
Мой прогноз — «тотал меньше 2.5 мяча».
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