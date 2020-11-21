Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на полуфинал Итогового турнира ATP Даниил Медведев — Рафаэль Надаль.

Ставка: победа Надаля за 2.35.

Похоже, физически Король грунта готов не лучшим образом. И вот тут уже начинаются вопросы. Даниил в Лондоне пока действительно великолепен. Если не считать стартового отрезка со Зверевым (много сумбура, сказывалось волнение), играет он просто отлично. Ровно, уверенно, надёжно.



Подача, привычная стена на задней линии, уверенность, отсутствие срывов — всё на месте. И всё же. Во-первых, у Рафы имелись лишние сутки на отдых. Игра со Шварцманом ничего не решала, но выходить на корт всё же пришлось. Да ещё и последним запуском. Закончил уже после полуночи, какие-то силы явно затратил. При таком графике лишний день восстановления — это очень много.



Во-вторых, история противостояния. Все три предыдущих поединка испанец забрал. Все — в 2019 году. В финале Монреаля отдал всего три гейма, затем был тот самый финал US Open с пятью сетами. И итоговый в Лондоне, где дело дошло до тай-брейка решающей партии. Те встречи могут оказать дополнительное психологическое давление.

В-третьих, стиль Надаля. Много низких отскоков от корта, резаные удары, короткие переводы. Если он не будет затягивать розыгрыши и постарается действовать агрессивнее, у Даниила непременно возникнут проблемы. Пожалуй, этих трёх факторов вполне достаточно, чтобы сыграть против линии.



Брать ли П2 за 2.35 — дело вкуса. На наш взгляд, линия должна быть гораздо ровнее, поскольку шансы максимально близки к классическим 50/50. П2 с форой (+2 гейма) за 1.83 выглядит замечательно. Надаль в Лондоне хорошо подаёт и за три поединка допустил всего две двойные ошибки.



Ну и последнее. Грубо говоря, если на Рафу дают заметно больше двойки, а в соперниках не Джокович и Федерер, надо брать. Тем более с учётом лишнего дня отдыха. На дистанции должен быть плюс.