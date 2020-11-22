ЦСКА — «Сочи»: эксперты оценили шансы команды Гончаренко оторваться от «Зенита»

22 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи». Начало матча — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
В случае победы красно-синие закрепятся на первом месте в РПЛ, оторвавшись от «Зенита» на три очка.
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех сочинцев оценён букмекерами в 6.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.45.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.10, на гол Николы Влашича — за 2.55, на пенальти — за 2.33.
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