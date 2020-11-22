ЦСКА — «Сочи»: где будет трансляция матча РПЛ, смотреть онлайн

22 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи». Начало матча — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех сочинцев оценён букмекерами в 6.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.45.



Букмекеры не уверены, что матч РПЛ ЦСКА — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.10, на гол Николы Влашича — за 2.55, на пенальти — за 2.33.