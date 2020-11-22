«Салават Юлаев» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Барыс».
Ставка: победа «СЮ» за 1.84.
«Когда-то давным-давно, в доковидной жизни, «Барыс» был вполне приличным конкурентом «Салавата». И в дивизионе Чернышева, и даже во всей Восточной конференции казахстанцы пытались наставить уфимцам рога, и иногда у них это получалось. Получилось, к слову, и в этом сезоне, причем в Уфе. С тех пор мало что изменилось в «Салавате» — его как «штормило», так и продолжает «штормить», правда, с разной амплитудой. А вот «Барыс» сейчас уже «не торт», что лишний раз подчеркивает текущая серия, состоящая уже из трех поражений кряду.
Думается, именно это и станет решающим условием для определения победителя в грядущем матче. Безусловно, казахстанцы могут и выстрелить, но ставить эту вероятность во главу угла, на мой взгляд, было бы слишком нагло. «Салават» ведь тоже может пальнуть, опрокинув кого угодно с крупным счетом. А может и сам опрокинуться от кого угодно. И с какой ноги встанет уфимский клуб утром 22 ноября 2020 года, никому никогда не угадать. Поэтому отвергаем все экстремальные варианты, оставляя только тот, у которого наибольшая вероятность. А наибольшая вероятность заключается в том, что в тяжелой для обеих команд встрече менее «штормящие» хозяева все-таки обыграют более «штормящих» гостей. Причем в основное время, пусть и с минимальным перевесом в счете».
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