«Кадис» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Кадис» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.87.

«Недавний лидер чемпионата Испании «Кадис» принимает нынешнего лидера — «Реал Сосьедад». У «Сосьедада» потрясающая пятиматчевая победная серия. Да, есть некоторые кадровые проблемы. Некоторые футболисты не сыграют. Горосабль выбыл до конца ноября из-за травмы голеностопа, пропустит матч центральный защитник Ле Норман, основной игрок. Его соотечественник Модибо Саньян тоже выбыл из-за травмы колена.



Есть проблемы в центре обороны у команды Альгуасиля, но вряд ли «Кадис» сможет серьезные трудности «Сосьедаду» доставить. Да, «Кадис» команда неплохая, но я говорил в предыдущем прогнозе применительно к матчу против «Атлетико», что он очков перебрал. Сейчас потихоньку «Кадис» будет съезжать по турнирной таблице. «Атлетико» проиграли вообще без шансов — 0:4. Допускаю, что здесь какие-то моменты у «Кадиса» будут, он играет дома, но на данный момент «Реал Сосоьедад» сильнее. Большая скамейка у него, особенно что касается игроков группы атаки. Один из лидеров Давид Сильва никуда не уезжал. Виллиан Жозе в строю. С атакой все в порядке.



Думаю, «Сосьедад» в нынешнем виде, с такими ресурсами в состоянии увезти победу из Кадиса. Мой прогноз — чистая победа гостей».