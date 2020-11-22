Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Наполи» — «Милан»: где будет трансляция матча Серии А, смотреть онлайн

«Наполи» — «Милан»: где будет трансляция матча Серии А, смотреть онлайн
Ставки / Прогнозы 0

22 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Милан». Начало матча — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Милана» оценён букмекерами коэффициентом 3.34. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.85.

Букмекеры считают, что матч Серии А «Наполи» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на то, что «обе забьют» можно за 1.60.

«Наполи» — «Милан». Прогноз: прости, Гаттузо! Великий Златан не отдаст лидерство в Серии А
Соперники трижды сыграли вничью в четырёх последних очных встречах.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020