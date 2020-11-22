«Наполи» — «Милан»: где будет трансляция матча Серии А, смотреть онлайн
22 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Милан». Начало матча — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Милана» оценён букмекерами коэффициентом 3.34. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.85.
Букмекеры считают, что матч Серии А «Наполи» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на то, что «обе забьют» можно за 1.60.
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Соперники трижды сыграли вничью в четырёх последних очных встречах.
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