«Наполи» — «Милан»: во сколько начало матча, где смотреть, какой канал покажет

22 ноября состоится матч 8-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Милан». Начало матча — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».



Букмекеры считают фаворитом хозяев — поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех «Милана» оценён букмекерами коэффициентом 3.34. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.85.



Букмекеры считают, что матч Серии А «Наполи» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.