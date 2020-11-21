«Спартак» — «Динамо»: результат матча 21.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Спартак» принимал «Динамо» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.



Счёт был открыт лишь на 79-й минуте матча. Защитник гостей Дмитрий Скопинцев взял инициативу на себя, сместился к центру, ушёл от Алекса Крала и пальнул в дальний угол — Александр Максименко не дотянулся. Хозяева сравняли счёт спустя шесть минут, блестяще сыграл Роман Зобнин. Хавбек сыграл на подборе возле штрафной, ушёл от двух соперников и пробил — Антон Шунин среагировал, но Зобнин со второй попытки вогнал мяч в сетку.

Букмекеры отдавали предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.34. Успех бело-голубых шёл за 3.48. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.48. С 1000 рублей можно было заработать 3480 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча оценивался в 1.80. Поставить на «обе забьют» предлагалось за 1.90, на гол Романа Зобнина — на 8.00.