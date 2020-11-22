«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: какой счёт, как сыграли 21 ноября, кто выиграл

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Игра проходила в Лондоне на домашнем стадионе «шпор» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Счёт в матче был открыт на 5-й минуте — французский полузащитник Тангай Н'Домбеле, получив мяч в центре поля, выдал прекрасную передачу на южнокорейского нападающего Сон Хын Мина, и тот, не сближаясь с вратарём «горожан» Эдерсоном, неотразимо пробил из-за пределов штрафной.



На 65-й минуте матча «шпоры» удвоили преимущество — нападающий Гарри Кейн выкатил мяч на полузащитника Джованни Ло Чельсо, и он первым же касанием в матче забил гол.



Букмекеры считали фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.86. Успех «Тоттенхэма» оценивался букмекерами коэффициентом 4.35. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 4350 рублей.



На тотал меньше 2.5 мяча давали 2.65. «Обе забьют — нет» шел за 2.45, а сухая победа лондонцев — за 14.0.