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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: какой счёт, как сыграли 21 ноября, кто выиграл

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: какой счёт, как сыграли 21 ноября, кто выиграл
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В матче 9-го тура английской Премьер-лиги встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Игра проходила в Лондоне на домашнем стадионе «шпор» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 5-й минуте — французский полузащитник Тангай Н'Домбеле, получив мяч в центре поля, выдал прекрасную передачу на южнокорейского нападающего Сон Хын Мина, и тот, не сближаясь с вратарём «горожан» Эдерсоном, неотразимо пробил из-за пределов штрафной.

На 65-й минуте матча «шпоры» удвоили преимущество — нападающий Гарри Кейн выкатил мяч на полузащитника Джованни Ло Чельсо, и он первым же касанием в матче забил гол.

Букмекеры считали фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.86. Успех «Тоттенхэма» оценивался букмекерами коэффициентом 4.35. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 4350 рублей.

На тотал меньше 2.5 мяча давали 2.65. «Обе забьют — нет» шел за 2.45, а сухая победа лондонцев — за 14.0.

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