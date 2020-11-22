«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: результат матча 21.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Встреча проходила в Лондоне на домашнем стадионе «шпор» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Счёт был открыт на 5-й минуте матча — французский полузащитник Тангай Н'Домбеле, получив мяч в центре поля, выдал прекрасную передачу на южнокорейского нападающего Сон Хын Мина, и тот, не сближаясь с вратарём «горожан» Эдерсоном, неотразимо пробил из-за пределов штрафной.
На 65-й минуте матча «шпоры» удвоили преимущество — нападающий Гарри Кейн выкатил мяч на полузащитника Джованни Ло Чельсо, который первым же касанием в матче забил гол.
Букмекеры считали фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.86. Успех «Тоттенхэма» оценивался букмекерами коэффициентом 4.35. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 4350 рублей.
На тотал меньше 2.5 мяча давали 2.65. «Обе забьют — нет» шел за 2.45, а сухая победа лондонцев — за 14.0.
- 22 ноября 2020
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:45
-
07:31
-
07:30
-
07:20
-
07:15
-
07:10
-
07:00
-
06:45
-
06:30
- 21 ноября 2020
-
23:33
-
22:00
-
21:50
-
21:30
-
21:11
-
21:00
-
20:32
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:50
-
17:40
-
17:30
-
17:25
-
17:20