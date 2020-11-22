«Ротор» — «Урал»: во сколько начало матча, какой канал покажет, где смотреть
22 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России «Ротор» — «Урал». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу волгоградцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.94. Успех екатеринбуржцев оценён в 2.65. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Ротор» — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.10, на пенальти — за 2.45.
«Ротор» — «Урал». Прогноз: Погребняк, Бикфалви и Помазун дадут зайти коэффициенту 2.65
Меньше екатеринбуржцев в РПЛ пропустили только ЦСКА, «Зенит» и «Динамо».
- 22 ноября 2020
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