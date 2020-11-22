«Фулхэм» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на матч 9-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Эвертон».

Ставка: «Эвертон» победит за 1.93, обе забьют за 1.69.

«У «Фулхэма» пока только одна победа в этом чемпионате: над очень слабым «Вест Бромвичем», который в прошлом году тоже выступал в Чемпионшипе. Понятно, что «Фулхэм» никоим образом не фаворит в матче против команды Карло Анчелотти.



Однако «Эвертон» в последнее время тоже начал спотыкаться. Прежней лёгкости уже нет, несколько осечек подряд допущено.



У «Фулхэма» восемь поражений в 10 последних матчах. Однако и «Эвертон» пропускает достаточно много. Поэтому я предлагаю две ставки: победа «Эвертона» и «обе забьют».