«Фулхэм» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на матч 9-го тура АПЛ
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Эвертон».
Ставка: «Эвертон» победит за 1.93, обе забьют за 1.69.
«У «Фулхэма» пока только одна победа в этом чемпионате: над очень слабым «Вест Бромвичем», который в прошлом году тоже выступал в Чемпионшипе. Понятно, что «Фулхэм» никоим образом не фаворит в матче против команды Карло Анчелотти.
Однако «Эвертон» в последнее время тоже начал спотыкаться. Прежней лёгкости уже нет, несколько осечек подряд допущено.
У «Фулхэма» восемь поражений в 10 последних матчах. Однако и «Эвертон» пропускает достаточно много. Поэтому я предлагаю две ставки: победа «Эвертона» и «обе забьют».
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