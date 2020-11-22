ЦСКА — «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 15-го тура чемпионата России
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Сочи».
Ставка: победа ЦСКА за 1.65, «Сочи» не забьёт за 1.99.
«Думаю, счет будет 1:0 или 2:0. Почему? Многие ребята из ЦСКА были вызваны в сборную — и Кучаев, и Обляков, и Чалов. Им дали поиграть. Это несет большой заряд, когда футболиста вызываются в сборную страны, им дают поиграть. Также были вызваны в сборные Дивеев, Влашич. Никола провел важный матч в составе сборной Хорватии.
«Сочи» на выезде играет слабее, чем дома. Мне кажется, у ЦСКА игра уже отлажена. Не стоит забывать, что «армейцы» находятся в тройке лидеров. У них отличное настроение в команде. Поэтому, думаю, они выиграют».
- 22 ноября 2020
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