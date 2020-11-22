«Гранада» — «Вальядолид»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 10-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Гранада» — «Вальядолид».
Ставка: победа «Гранады» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.26.
«Приятно удивил достаточно высокий коэффициент (2.16) на чистую победу «Гранады». Красно-белые проводят великолепный сезон, у них уже 9 побед при 3 ничьих и 2 поражениях (с учетом Лиги Европы). За время паузы на матчи сборных излечился от коронавируса и даже успел достаточно потренироваться с командой сильнейший хавбек «Гранады» Пуэртас. А ранее вернулся в строй с аналогичного больничного форвард Сольдадо. Так что «Гранада» сможет впервые за долгое время выставить оптимальный состав, и это в домашней встрече с аутсайдером. «Вальядолид» замыкает турнирную таблицу и в целом выглядит достаточно блекло по игре, хоть в прошлом туре и одержал первую в сезоне победу.
Предложу две ставки. Аккуратную — на «Гранаду» с форой (0) за 1.51. Более смелую — на победу хозяев при тотале меньше 4,5 за 2.26».
- 22 ноября 2020
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