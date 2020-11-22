«Лидс» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч 9-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.95.
«В прошлом туре крупно проиграли и те, и другие. У «Лидса» к тому же это второе крупное поражение подряд и третий проигрыш в последних четырех турах.
Но, мне кажется, с «Арсеналом» йоркширцам должно быть легче, чем в каждом из тех трех матчей. Команда Бьельсы выглядела активнее и интереснее «Вулверхэмптона» и «Лестера», но территориальное и игровое преимущество в голы превратить не смогла. Ну а «Кристал Пэлас» добавил к своему закрытому стилю игры еще и отменную физику.
Не думаю, что «Арсенал» здесь закроется, как теперь делает в матчах с большими командами. Скорее всего, «канониры» будут играть на победу и стараться действовать максимально активно. Ну а это обещает открытую игру и голы».
- 22 ноября 2020
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