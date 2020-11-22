«Лидс» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч 9-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

«В прошлом туре крупно проиграли и те, и другие. У «Лидса» к тому же это второе крупное поражение подряд и третий проигрыш в последних четырех турах.



Но, мне кажется, с «Арсеналом» йоркширцам должно быть легче, чем в каждом из тех трех матчей. Команда Бьельсы выглядела активнее и интереснее «Вулверхэмптона» и «Лестера», но территориальное и игровое преимущество в голы превратить не смогла. Ну а «Кристал Пэлас» добавил к своему закрытому стилю игры еще и отменную физику.



Не думаю, что «Арсенал» здесь закроется, как теперь делает в матчах с большими командами. Скорее всего, «канониры» будут играть на победу и стараться действовать максимально активно. Ну а это обещает открытую игру и голы».