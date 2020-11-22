«Рубин» — «Ростов»: во сколько начало матча, где смотреть, какой канал покажет

22 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ростов». Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Букмекеры не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех ростовчан оценён в 3.12. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.35.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.07, на пенальти — за 2.45.