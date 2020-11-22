«Рубин» — «Ростов»: где смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ
22 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ростов». Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех ростовчан оценён в 3.12. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.35.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.07, на пенальти — за 2.45.
«Рубин» — «Ростов». Прогноз: без Хвичи Слуцкий обречён. Карпин и Ерёменко своё не отдадут
За десять последних встреч у казанцев всего одна победа над ростовчанами.
- 22 ноября 2020
-
19:00
-
18:40
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:00
-
17:50
-
17:40
-
17:38
-
17:20
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
12:00
Партнерский контент