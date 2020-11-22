«Ливерпуль» – «Лестер»: прогноз Романа Павлюченко на матч 9-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Лестер».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.89.

«Красные пытаются защитить чемпионский титул, занимая вторую позицию. Серия из пяти побед подряд прервалась перед самой паузой на игры национальных команд. Правда и соперник был грозный — 1:1 против «Манчестер Сити». В Лиге Чемпионов ливерпульцы уничтожили «Аталанту» со счетом 5:0.



Считаю, хозяева поля дома не имеют права проигрывать в регулярном первенстве, поэтому предполагаю их успех. Очевидно, что летом команда точечно укрепилась и, если бы не выбыли все основные защитники из строя, коэффициент на их викторию таким высоким не был бы.



«Лисы» выигрывает на протяжении шести матчей с учетом еврокубков, поскольку в Лиге Европы у них проблем не возникает. Похоже, они возвращают былые кондиции, ведь лидируют в турнирной таблице с 18 баллами, причем у команды великолепный баланс между обороной и атакой.



Победа над «Вулверхэмптоном» (1:0) в предыдущем туре показала серьезные намерения гостей, которые в этом году рвут всех. Думаю, пора бы уже серии из шести викторий прерваться, всё-таки тяжело держать столь высокую планку. Тем более встречаются лидирующие команды".