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Медведев — Надаль: результат матча 21.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Медведев — Надаль: результат матча 21.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне. В полуфинале четвёртая ракетка мира Медведев нанёс поражение испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.

Медведев 13 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Надаль подал 3 эйса, 3 раза ошибся на подаче и сделал лишь один брейк.

В финале Даниил сыграет с Домиником Тимом, который в первом полуфинале обыграл серба Новака Джоковича.

Эксперты считали фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимались с коэффициентом 1.73, успех испанца оценивали коэффициентом 2.35. С 1000 рублей можно было выиграть 1730 рублей.

Аналитики считали, что полуфинальный матч Даниил Медведев — Рафаэль Надаль получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимались за 1.73. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагалось за 2.36. Тай-брейк шёл за 1.90.

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