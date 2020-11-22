«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Алексея Смирнова на матч 9-го тура чемпионата Англии

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Лестер».

Ставка: ИТБ 1 гола «Лестера» за 1.72.

«После восьми туров мерсисайдцы занимают 4-е место в таблице с 17 очками, а лисы располагаются на строчку выше, имея 18 очков. «Ливерпуль» обозначен фаворитом в текущем поединке, но «Лестер» находится в прекрасной форме и не проигрывает уже в шести матчах подряд во всех турнирах, поэтому я бы не стал отдавать предпочтение подопечным Юргена Клоппа.



В атаке у хозяев не сыграет Мохамед Салах, но при этом у них всё равно имеется серьёзное трио впереди: Садио Мане, Роберто Фирмино и Диого Жота. В обороне же «Ливерпуль» имеет более значимые проблемы: из-за травм не сыграют защитники Джо Гомес, Трент Александр-Арнольд и Вирджил ван Дейк. Нужно отметить, что травму получил и капитан команды Джорджан Хендерсон. В такой ситуации фаворит может сделать ставку на нападение, но идеально обороняться ему будет весьма тяжело.



Что касается «Лестера», то потерь в недавних матчах клуб не испытал, и на поле выйдет оптимальный состав. Я думаю, что у гостей есть большие шансы на успех, с учётом резких изменений в линии защиты у соперника. Предлагаю поставить на индивидуальный тотал голов команды Брэндана Роджерса».