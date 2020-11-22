«Атлетико» — «Барселона»: результат матча 21.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Состоялся матч 10-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Барселона». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол в этой встрече был забит в компенсированное к первому тайму время. После длинной передачи из глубины поля Марк-Андре тер Штеген неосмотрительно вышел из своей штрафной и пропустил мяч мимо себя, после чего Янник Карраско точно пробил по пустым воротам с 30 метров.

Эксперты считали фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.54. Успех «Атлетико» оценивался букмекерами коэффициентом 2.98. С 1000 рублей можно было выиграть 2980 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.05, на «обе забьют — нет» давали 2.15, а на победу мадридцев всухую — 6.50.