Даниил Медведев — Доминик Тим: прогноз Надежды Петровой на финал Итогового турнира ATP

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч итогового турнира в Лондоне Даниил Медведев — Доминик Тим.



Ставка: тотал больше 22.5 гейма за 1.65.

«Для многих очень неожиданный финал. По одному титулу у каждого теннисиста. Медведев проигрывал Тиму в этом году, это была полуфинальная стадия US Open. Там Тим его обыграл в трёх сетах, дело тогда доходило до тай-брейков.



Медведев играет без поражений на этом турнире. У Тима вчера был невероятный затяжной матч с Джоковичем, после которого у него может пойти спад, как это было после матча с Рублёвым. Очень сложно держать такой уровень тенниса. Медведеву каждый поединок придаёт уверенности. У них очень похожий стиль игры, только Тим может диктовать ход игры. В матче, скорее всего, будет три сета. Поэтому мой вариант ставки «тотал больше 22.5» за 1.65».