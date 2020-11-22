Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Даниил Медведев — Доминик Тим: прогноз Надежды Петровой на финал Итогового турнира ATP

Даниил Медведев — Доминик Тим: прогноз Надежды Петровой на финал Итогового турнира ATP
Ставки / Прогнозы 0

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч итогового турнира в Лондоне Даниил МедведевДоминик Тим.

Ставка: тотал больше 22.5 гейма за 1.65.

«Для многих очень неожиданный финал. По одному титулу у каждого теннисиста. Медведев проигрывал Тиму в этом году, это была полуфинальная стадия US Open. Там Тим его обыграл в трёх сетах, дело тогда доходило до тай-брейков.

Медведев играет без поражений на этом турнире. У Тима вчера был невероятный затяжной матч с Джоковичем, после которого у него может пойти спад, как это было после матча с Рублёвым. Очень сложно держать такой уровень тенниса. Медведеву каждый поединок придаёт уверенности. У них очень похожий стиль игры, только Тим может диктовать ход игры. В матче, скорее всего, будет три сета. Поэтому мой вариант ставки «тотал больше 22.5» за 1.65».

Даниил Медведев — Доминик Тим. Прогноз: Надаль позади. Вот он, шанс войти в историю!
Медведев выжил в трёхсетовом полуфинале с Надалем, но времени на отдых было в обрез.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020