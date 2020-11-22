Медведев — Тим: прогноз Анны Чакветадзе на финальный матч Итогового турнира ATP в Лондоне

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев – Доминик Тим в финале Итогового турнира ATP-2020.

Ставка: победа Тима за 2.20.

«Ох, какие же полуфиналы мы вчера увидели. Это было что-то. Как боролся Джокович, но все-таки Тим был сильнее. А что сотворил Даниил, ведь Надаль на матч подавал во втором сете. Невероятный камбэк. Обычно Надаль такие моменты не упускает.



Финал, который немногие ждали, прямо скажем. Мало кто мог поверить, что в решающем матче не будет ни Надаля, ни Джоковича. Кто же фаворит? Абсолютно невозможно предсказать, следуя какой-то логике. Оба сейчас хороши. Но, как мне кажется, Тим набирал постепенно, он не был великолепно готов к первому матчу с Циципасом, но пересилил себя. Даниил же набрал ход еще в Париже. Шансы, на мой взгляд, абсолютно равны. Тим великолепен в атаке, играет очень ярко, красиво, стремится много мячей у сетки выигрывать. Красота. У Даниила другие козыри. Это подача, конечно. Это суперстабильная игра на задней линии. Пробить его оборону очень тяжело.



Но раз Тим не считается фаворитом, то логично поставить на него, выше коэффициент. Потому что, на мой взгляд, шансы 50 на 50. К этому меня подталкивает и то, что Доминик выиграл у Медведева последний очный матч в полуфинале US Open. Он был не так давно. Психологический перевес у него будет».