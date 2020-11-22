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Даниил Медведев — Доминик Тим: прогноз Сергея Фомина на финал Итогового турнира в Лондоне

Даниил Медведев — Доминик Тим: прогноз Сергея Фомина на финал Итогового турнира в Лондоне
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на финальный матч Итогового турнира в Лондоне Даниил МедведевДоминик Тим.

Ставка: победа Тима с форой (+2 гейма) за 1.72.

«Заканчивается теннис высшего уровня в этом сезоне, и в последнем его матче судьба свела двух героев последних двух лет. Победитель US Open и финалист австралийского «мейджора» этого сезона Доминик Тим сразится с финалистом прошлогоднего USO и триумфаторов нескольких «Мастерсов» Даниилом Медведевым. В одном у меня нет сомнений — это будет славная битва.

Почему фаворит Медведев — лично мне не совсем понятно. Например, россиянин был бит Тимом с «сухим» 0:3 в США в этом сезоне, да и по личным встречам в целом уступает 1:3. Однако по игре хороши оба, посему заигрывать победу австрийца не спешим, куда надежнее выглядит его плюсовая фора.

Видится очень плотная борьба в финале, возможно тай-брейк сыграют теннисисты. Оба с отличной подачей и одинаково хороши на приеме. Тим здорово прибавил по игре именно в зале в последние годы. Наконец-таки выходит он из тени BIG-3. За него говорит и опыт игры в финалах здесь, в Лондоне — в прошлом году он уступил титул Циципасу».

Даниил Медведев — Доминик Тим. Прогноз: Надаль позади. Вот он, шанс войти в историю!
Медведев выжил в трёхсетовом полуфинале с Надалем, но времени на отдых было в обрез.
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