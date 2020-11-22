Медведев — Тим: прогноз и ставка на финальный матч Итогового турнира ATP

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на финальный матч Итогового турнира ATP Даниил Медведев — Доминик Тим.

Ставка: победа Медведева + тотал больше 20.5 гейма за 2.33.

Полуфиналы сложились для соперников похожим образом. Маленькая деталь — Принц грунта начал на шесть часов раньше. Вроде бы разница небольшая, но при столь плотном графике ощутимая. Медведев закончил около двух часов ночи по мск, то есть на восстановление и подготовку осталось совсем немного.

У Тима времени было чуть больше. Да и по очным встречам он впереди, 3-1. Предыдущая тоже закончилась в его пользу: в полуфинале US Open-2020 оказался сильнее в трёх сетах, забрав два тай-брейка (6:2, 7:6, 7:6). Медведева тогда захлёстывали эмоции, куча энергии уходила не в ту степь.



Букмекеры всё равно отдают преимущество более молодому теннисисту. В принципе, основания имеются. Слишком уж здорово он накануне отыграл решающую партию: стабильная подача, уверенная игра на задней линии, минимум ошибок. То есть с физической подготовкой, похоже, полнейший порядок. Держать такую планку на третьем часу интенсивного тенниса — задача сложная. Да и концентрация в решающие моменты не пропадала.



Тим в полном порядке, однако на приёме в Лондоне периодически возникают проблемы. Это видно даже по статистике: четыре матча, ни в одном из них не делал больше одного брейка. Хотя дважды доходил до решающей партии и провёл уже пять тай-брейков. Словом, всё зависит от Даниила. Если силы остались и нервы удастся приструнить, шансы будут хорошие.



Логично выглядит ставка на тай-брейк, которая оценивается коэффициентом 1.80. Теннисисты хорошо держат подачу, большого количества брейков тут быть не должно. Планка тотала по геймам установлена высоковато, а вот П1 + тотал больше 20.5 гейма можно взять за отличный коэффициент 2.33.



Тим просто так не отступит и будет цепляться до последнего. С Джоковичем он уже показал, что раньше времени руки не отпускает. В то же время решающий сет накануне Медведев провёл ровнее и собраннее, а после долгожданной победы над Надалем уверенность должна прийти окончательно и бесповоротно. Уверенный и собранный Даниил способен разобрать на харде кого угодно. Накануне мы в этом убедились".