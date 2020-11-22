«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Романа Гутцайта на матч 9-го тура АПЛ 22.11.2020

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.80.
«В „Ливерпуле“ у Роджерса был хороший отрезок, потом был и плохой. В итоге его уволили. Пришел Юрген Клопп и сделал „Ливерпуль“ чемпионом. „Ливерпуль“ испытывает серьезные проблемы с обороной. Не будет ван Дайка, проблемы у Гомеса. Непонятно, что с крайними защитниками. Будет ли готов играть Робертсон или Трент? Одни вопросы. Ответы дает игра „Ливерпуля“ в атаке. Команда забивает стабильно, она постоянно создает моменты.
Понятно, что в этом матче „Ливерпуль“ тоже постарается максимально раскрыться в том, что касается нападения. На надежную оборону рассчитывать просто нет шансов.
»Лестер" в предыдущий отрезок сезона перешел на игру в три центральных защитника. Это дало «Лестеру» фантастический результат в чемпионате и в Лиге Европы. Очень много побед при вполне хорошей игре. Варди будет убегать в контратаки, в этом ему будут помогать партнеры.
Мне кажется, расклад в этом матче понятен. Если бы была ставка на то, кто больше будет владеть мячом, я уверенно рекомендовал бы вам ставить на «Ливерпуль». Что касается голов, то мне кажется, обе забьют и тотал больше 2.5. Коэффициент 1.80. «Лестер» в контратаке вполне может это сделать. «Ливерпуль» будет владеть мячом и моменты точно создаст. Посмотрим, к какому исходу мы придем. Голы в этом матче я жду, поэтому и выбрал такую ставку".
- 22 ноября 2020
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:37
-
08:25
-
08:20