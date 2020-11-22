«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Романа Гутцайта на матч 9-го тура АПЛ 22.11.2020

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

«В „Ливерпуле“ у Роджерса был хороший отрезок, потом был и плохой. В итоге его уволили. Пришел Юрген Клопп и сделал „Ливерпуль“ чемпионом. „Ливерпуль“ испытывает серьезные проблемы с обороной. Не будет ван Дайка, проблемы у Гомеса. Непонятно, что с крайними защитниками. Будет ли готов играть Робертсон или Трент? Одни вопросы. Ответы дает игра „Ливерпуля“ в атаке. Команда забивает стабильно, она постоянно создает моменты.



Понятно, что в этом матче „Ливерпуль“ тоже постарается максимально раскрыться в том, что касается нападения. На надежную оборону рассчитывать просто нет шансов.



»Лестер" в предыдущий отрезок сезона перешел на игру в три центральных защитника. Это дало «Лестеру» фантастический результат в чемпионате и в Лиге Европы. Очень много побед при вполне хорошей игре. Варди будет убегать в контратаки, в этом ему будут помогать партнеры.



Мне кажется, расклад в этом матче понятен. Если бы была ставка на то, кто больше будет владеть мячом, я уверенно рекомендовал бы вам ставить на «Ливерпуль». Что касается голов, то мне кажется, обе забьют и тотал больше 2.5. Коэффициент 1.80. «Лестер» в контратаке вполне может это сделать. «Ливерпуль» будет владеть мячом и моменты точно создаст. Посмотрим, к какому исходу мы придем. Голы в этом матче я жду, поэтому и выбрал такую ставку".