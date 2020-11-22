«Мне заплатили 5 млн». Видеоблогер признался в рекламе фонда Gafarov and Partners

Видеоблогер Пограничник (Михаил Карацюпа) в интервью YouТube-каналу «Железная ставка» признался, что получил деньги за видео с публичной поддержкой фонда Gafarov and Partners.
По словам Карацюпы, 5 млн рублей ему заплатили сразу, а ещё 5 млн рублей он оставил в фонде.
Напомним, Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии в одежде с логотипом фонда. На общей фотографии присутствует и Руслан Нигматуллин.
Позднее все они заявили, что не рекламировали фонд, а были его инвесторами или просто фотографировались с друзьями. Кроме того, беттинг-фонд предлагал несколько миллионов рублей за сотрудничество Дмитрию Губерниеву.
Руководители фонда Эрик Гафаров, Владимир Сухоплюев и Денис Ахметшин объявлены в международный розыск и, предположительно, находятся в Стамбуле.
- 22 ноября 2020
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