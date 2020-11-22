Медведев — Тим: когда начало матча 22.11.2020, где смотреть онлайн, какой канал покажет

22 ноября Даниил Медведев и Доминик Тим сыграют в финале Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 21:05 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.83, успех австрийца оценён коэффициентом 2.19.



Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Доминик Тим получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.66, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.25. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.27.



Ставки на тай-брейк принимаются за 1.80. Наиболее вероятный исход — победа Медведева в двух партиях за 2.90. Успех Тима в двух сетах идёт за 3.50.

Даниил Медведев — Доминик Тим. Прогноз: Надаль позади. Вот он, шанс войти в историю! Медведев выжил в трёхсетовом полуфинале с Надалем, но времени на отдых было в обрез.