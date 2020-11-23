ЦСКА — «Сочи»: как сыграли 22 ноября, кто победил, какой счёт, какие прогнозы зашли

22 ноября состоялся матч ЦСКА — «Сочи». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась вничью — 1:1.



Хозяева открыли счёт на 5-й минуте встречи. Никола Влашич выскочил на заброс Игоря Дивеева и прострелил на Фёдора Чалова, форварда опередил защитник, но выбил мяч прямо на Арнора Сигурдссона, который легко этим воспользовался и «расстрелял» Сослана Джанаева из убойной позиции. На 23-й минуте гости сравняли счёт. Оборона ЦСКА провалилась после обычного навеса с фланга, в суматохе мяч достался Никите Бурмистрову, и он мощным ударом в девятку наказал «армейцев».



Через пять минут сочинцы снова смогли забить, однако взятие ворот было отменено после просмотра VAR. Антон Заболотный забрался в офсайд.



Букмекеры считали фаворитом хозяев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.58. Успех сочинцев оценивался букмекерами в 6.95. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 4.45. С 1000 рублей можно было выиграть 4450 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.92, поставить на «обе забьют» предлагалось за 2.10. Точный счёт 1:1 оценивался в 8.50.