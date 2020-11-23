«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 23.11.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс».

Ставка: ИТБ 2 гола «Ак Барса» за 1.90.

Соперники набрали солидный ход. У подопечных Боба Хартли четыре победы в пяти предыдущих поединках, причём все — в основное время. Пострадали «Сочи», «Сибирь», «Амур» и «Барыс». Единственное поражение потерпели от всё того же «Амура», однако пройти самый дальний выезд сезона без потерь редко кому удаётся.



В то же время нельзя сказать, что омичи сметают всё на своём пути. Уверенно они разобрались только с клубом из Казахстана, который переживает откровенно непростой период. Во всех остальных случаях пришлось попотеть. Плюс очевиден — после такого турне команда получила время на передышку. «Авангард» не выходил на лёд с 19 ноября, то есть имел 3,5 дня на восстановление.

У «Ак Барса» график менее приятный: седьмая встреча за 14 суток. Времени на отдых практически не было, зато лидеры потихоньку вышли с карантина и набирают форму. Октябрьский спад остался в прошлом. Подопечные Дмитрия Квартальнова набрали страшный ход — восемь побед в девяти матчах. Уступили только «Трактору» (1:2), который нынче крайне хорош. Да и то в гостях, на тоненького. Кроме того, в восьми из девяти последних поединков забивали как минимум три шайбы.



Похоже, оборону «ястребов» ждёт серьёзное испытание. Благо что после того самого выноса в первом раунде Кубка Гагарина — 2019 у них с «барсами» не ладится. Всего одна победа в основное время из пяти попыток. Плюс три поражения и одна победа по буллитам. Да и по паре шайб хозяева в последнее время достают исправно.



На таком фоне предпочтём играть от гостей. «Ак Барс» любит портить другим праздник, тем более что на кону первое место в конференции, ведь «Трактор» не дремлет. Проверять П2 за 3.04 не рискнём, а вот Х2 за 1.75 и П2 с нулевой форой за 2.32 смотрятся вполне достойно. Риск умеренный, коэффициенты крепкие.



Нам же больше нравится ИТБ 2 гола «Ак Барса» за 1.90. Забивают казанцы в последнее время много и с удовольствием, часто выстреливают нижние звенья, уже несколько игр подряд удаётся реализовывать лишнего. Думается, пару-тройку шайб гости тут найдут. Скорее всего, для набора очков этого хватит.