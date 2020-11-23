ЦСКА — «Сибирь»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ в Москве

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Сибирь».

Ставка: победа ЦСКА в 1-2 шайбы за 2.50.

Гостей мы не видели в деле уже давненько. Они не выходили на лёд аж с 17 ноября, то есть имели около недели на восстановление. По меркам КХЛ это мини-каникулы. Николай Заварухин имел достаточно времени, чтобы спокойно и вдумчиво поработать над отдельными компонентами. Благо что проблем достаточно: большинство слабое, провалы в обороне случаются.



Несмотря на долгое отсутствие, «Сибирь» осталась в зоне плей-офф. Правда, «Барыс» она опережает только по дополнительным показателям. Но расклад не изменился: на две оставшиеся путёвки в плей-офф претендуют также «Торпедо», «Барыс» и «Амур». С топ-6 всё, похоже, понятно.



ЦСКА тем временем движется по сезону с грациозностью асфальтоукладчика. После двух поражений в московских дерби Игорь Никитин нашёл способ достучаться до хоккеистов. Дальше — пять побед подряд. Все в основное время, с разницей как минимум в две шайбы. Во всех случаях забивали не меньше пяти голов.



5:3 с «Салаватом Юлаевым», 7:0 с «Сочи», 3:1 с «Локомотивом», 4:2 с «Нефтехимиком» и 5:1 с минским «Динамо». Естественно, это чистое первое место в сводной таблице КХЛ, остальным такой темп неподвластен. А внутри конференции ближайший преследователь вообще отстаёт на девять очков.



Понятно, что шансы хозяев заметно выше. Благо что внутри этого противостояния прослеживается тренд: «снеговики» часто цепляются за очки на своём льду, а вот в гостях неизменно уступают. Авоську не пропускают, держатся достойно — но безрезультатно. Восемь поражений подряд, семь из которых в основное время.



В то же время разгром на указанном отрезке случился лишь однажды. На лобовую победу фаворита дают смешной коэффициент 1.37, потому придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между П1 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.79 и П1 с разницей в 1-2 гола за 2.50. Свежие новосибирцы наверняка упрутся и много не пропустят, но оформить сенсацию будет сложно. Слишком уж мощный ход сейчас набрали москвичи.