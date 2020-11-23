«Уфа» — «Химки»: прогноз и ставка на матч 15-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Химки».

Ставка: победа «Химок» с нулевой форой за 2.02.

Уфимцы под руководством опытного Рашида Рахимова успели провести уже четыре тура. Пока что получается откровенно так себе, один балл из 12 возможных. В турнирной таблице РПЛ команда по-прежнему находится на последнем месте, а отставание даже от зоны стыков составляет целых пять баллов.



Единственная ничья на этом отрезке случилась в матче прошлого тура с «Сочи». В остальных же трёх играх у новой команды Рахимова три поражения с общим счётом 2:6. Сперва она с минимальным счётом, но по делу проиграла в Москве «Локомотиву», затем уступила в Грозном «Ахмату», играя в большинстве (1:3). Также было домашнее поражение от «Урала» (1:2), которому в нынешнем сезоне с трудом даются выезды.



«Химки» при Игоре Черевченко заметно преобразились. За шесть туров в РПЛ они набрали половину из 18 возможных очков и выбрались из зоны вылета. На данный момент подмосковный клуб занимает 14 строчку в турнирной таблице, набрав 12 баллов. Теперь есть отличная возможность покинуть и зону стыков.



Дело в том, что «Тамбов» и «Арсенал», занимающие 13-е и 12-е место соответственно, уже сыграли в 15-м туре. У тамбовчан в активе тоже 12 баллов, а у туляков — всего лишь на один больше. То есть при победе в предстоящем поединке химчане обойдут и тех, и других. Мотивация солидная.



Причём возможности у красно-чёрных есть. При Черевченко они агрессивнее заиграли в атаке, появились забитые мячи. К слову, за шесть туров отличились целых восемь раз, четыре из которых залетели в ворота москвичей из «Динамо» (1:0), «Спартака» (2:3) и «Локомотива» (1:2). Не удалось на этом отрезке забить только «Зениту» (0:2), но шансы там тоже имелись отличные.



«Уфа» дома играет очень плохо, за семь игр на своём поле всего три забитых мяча. Рашид Рахимов, конечно, продолжает работу, но пока что перспективы туманны. На наш взгляд, «Химки» сейчас элементарно выглядят предпочтительнее, мы бы проверили их победу с нулевой форой за крепкий коэффициент 2.02.