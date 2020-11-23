«Ливерпуль» — «Лестер»: результат матча 22.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 9-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лестер Сити», разгромную победу одержали хозяева — 3:0.



Счёт был открыт на 21-й минуте — после подачи с углового с правого фланга во вратарскую гостей, защитник «лис» Джонни Эванс в борьбе с Садио Мане срезал мяч головой в свои ворота.



На 41-й минуте защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда португальский нападающий Диогу Жота ударом головой отправил мяч точно в цель.



На 86-й минуте полузащитник хозяев Джеймс Милнер навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда головой пробил Роберто Фирмино — мяч полетел точно в дальний угол ворот.



Букмекеры в прогнозах считали фаворитом хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.95. С 1000 рублей можно было выиграть 1950 рублей. Успех «Лестера» оценивался букмекерами коэффициентом 3.92. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 4.25.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.64, «обе забьют — нет» — за 2.40, победа «Ливерпуля» всухую — за 6.00.