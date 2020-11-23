«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.72.



«Это, наверное, самые сильные команды Восточной конференции. Будет напряжённый матч, борьба на каждом участке площадке, команды будут действовать очень собранно и внимательно. Несмотря на то что обе команды показывают зрелищный хоккей, много забивают, в этом матче, мне кажется, будет достаточно аккуратный хоккей, на результат. Ожидаю равный поединок, в котором победа будет за «Авангардом», может быть, он победит и не в основное время, но в итоге хозяева возьмут два очка.



«Ак Барс» одержал 4 победы подряд, «Авангард» с непростой выездной серии привёз 3 победы в 4 матчах. Команды в порядке, показывают хоккей высокого уровня. В таких играх достаточно тяжело предсказывать победителя, но точно стоит ждать очень качественный хоккей», — сказал Вуйтек.

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