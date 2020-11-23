ЦСКА – «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА – «Сибирь».



Ставка: победа ЦСКА за 1.42.



«Жизнь – штука суровая. Только ты повторно влез в зону плей-офф, только начал там обустраиваться и размещаться, тут – бац! Тебе, во-первых, прилетает привет от «Торпедо», победившего там, где побеждать было не должно (в Екатеринбурге, у «Автомобилиста»), Во-вторых, снизу, в пятую, пардон, точку дует «Барыс». У которого, конечно, нынче не игра, а шалтай-болтай, но столько матчей в запасе, что хочется плакать. А тебе идти и совать голову под асфальтоукладчик, то есть играть с ЦСКА в Москве.



Понятно, что даже за восьмое место, которое наверняка скоро превратится в девятое, «Сибири» придётся драться не на жизнь, а на смерть. Только, сдаётся, даже выпрыгивание из штанов в матче с «армейцами» ей не поможет. Ну, разные это «весовые категории», и вселенные разные. Это про них поговорка «кому-то жрать нечего, а кому-то жемчуг мелковат». А если прибавить сюда статистику личных встреч, где на одну новосибирскую победу приходится четыре московских, то и без того мизерные шансы обнуляются совсем.



Иными словами, есть только одна причина, почему ЦСКА может не выиграть. И причина эта – сам ЦСКА. Если начнёт валять дурака, что с «армейцами» в этом сезоне уже бывала. Начнёт валять – «Сибирь» не только ноги унесет, но и очко-другое впридачу. Но на дураковаляние закладываться в ставках – это себя не уважать. Поэтому ставим на победу ЦСКА в основное время, победу весьма скромную, может быть, даже всего-то в одну шайбу. Но это всё равно будет два очка и очень обидный ноль для «Сибири», — сказал Лебедев.

ЦСКА — «Сибирь». Прогноз: шестая победа подряд для Окулова, Шалунова и Светлакова Красно-синие в последнее время крайне результативны, а новосибирцы не играли с 17 ноября.