«Бернли» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бернли» — «Кристал Пэлас».



Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.83.



«Эту игру, похоже, специально вынесли на понедельник, чтобы телезрителям пришлось её смотреть за неимением другого значимого футбола.



Рекомендовать её к просмотру, понятное дело, не буду. Даже если здесь будут голы, со зрелищностью и эстетикой будут проблемы.



У «Бернли» пока не получается вообще ничего – 0 побед, 2 ничьи, 5 поражений и всего три забитых мяча. «Пэлас» гораздо более успешен с четырьмя победами в восьми турах, но вот удовольствие от игры команды Роя Ходжсона получить непросто.



В общем, предположу, что в матче чересчур осторожных команд много забитых голов не будет, а к победе окажутся ближе более мастеровитые гости», — сказал Петросьян.

«Бёрнли» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Ходжсон, Бентеке и Клайн задавят аутсайдера АПЛ Бордовые не забивают в чемпионате Англии на протяжении четырёх туров, а с защитой у лондонцев порядок.