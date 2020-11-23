«Бернли» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бернли» — «Кристал Пэлас».
Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.83.
«Эту игру, похоже, специально вынесли на понедельник, чтобы телезрителям пришлось её смотреть за неимением другого значимого футбола.
Рекомендовать её к просмотру, понятное дело, не буду. Даже если здесь будут голы, со зрелищностью и эстетикой будут проблемы.
У «Бернли» пока не получается вообще ничего – 0 побед, 2 ничьи, 5 поражений и всего три забитых мяча. «Пэлас» гораздо более успешен с четырьмя победами в восьми турах, но вот удовольствие от игры команды Роя Ходжсона получить непросто.
В общем, предположу, что в матче чересчур осторожных команд много забитых голов не будет, а к победе окажутся ближе более мастеровитые гости», — сказал Петросьян.
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