«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 2.98.



«Хороший у КХЛ календарь в Восточной конференции! От Пекина до Омска – два часа на автобусе. Не верите? Спросите у «Ак Барса». Он в предыдущем туре играл с «Куньлунем» на выезде. В этом туре, тоже на выезде, играет с «Авангардом». И все на автобусе в пределах Московской области.



«Куньлунь», конечно, попал под каток. Но и «барсы», похоже, не перетруждались. То есть надеется на то, что казанцы измучены предыдущим матчем, «ястребам» не приходится. Ещё меньше следует надеяться на то, что «большие татары» будут измучены долгой дорогой. Остаётся последний фактор: «Авангард» отдыхал на двое суток больше. Так он с Дальнего Востока прилетел, и если полностью преодолел все акклиматизации-реакклиматизации, то хорошо. А ведь не у всех и не всегда это получается. Впрочем, при полёте с Востока на Запад это происходит гораздо легче – сужу по себе. В день прилёта надо потерпеть, не падать вниз портретом, когда захочется, а лечь вместе со всеми нормальными людьми. И утром ты уже вошёл в новый ритм.



В общем, «Авангарду» надеяться на милости судьбы нечего. «Ак Барс» будет в норме, да ещё в полном игровом тонусе. А он и не в полном в начале этого сезона сумел выковырять из «ястребов» два очка, хоть и оставил им одно. На этот раз, думается, казанцы миндальничать не станут, и ничего экс-омичам не отдадут.



«Ак Барс» победит на выезде и в основное время. Матч будет низовым, гостям хватит для победы одной лишней шайбы. А может, и вовсе одной шайбы. В этом матче все будет сурово», — сказал Лебедев.

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