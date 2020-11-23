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«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: ставка Ровшана Аскерова на встречу АПЛ

«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: ставка Ровшана Аскерова на встречу АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».

Ставка: «Саутгемптон» не проиграет за 1.63.

«Волки» были хороши в прошлом сезоне. Сейчас же идут на 12-м месте, но зато опережают команду Гвардиолы. А вот Ральф Хассенхютль продолжает строить довольно симпатичную команду. Она на равных бьется с «Челси», обыгрывает 2:0 «Эвертон» самого Карло Анчелотти.

А вот хозяева пока не блещут результативностью. И это тоже не даёт им перевеса в определении фаворита матча.

«Саутгемптон» много забивает, но у него есть перед матчем проблемы: скорее всего, пропустят встречу основные игроки атаки Дэнни Ингз и Мохаммед Салису.

Тем не менее поставлю на гол «Саутгемптона». И на то, что гости не проиграют», — сказал Аскеров.

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В шести последних турах АПЛ «святые» забили 14 голов. В случае победы они войдут в зону Лиги чемпионов.
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