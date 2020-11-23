«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: ставка Ровшана Аскерова на встречу АПЛ

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».

Ставка: «Саутгемптон» не проиграет за 1.63.



«Волки» были хороши в прошлом сезоне. Сейчас же идут на 12-м месте, но зато опережают команду Гвардиолы. А вот Ральф Хассенхютль продолжает строить довольно симпатичную команду. Она на равных бьется с «Челси», обыгрывает 2:0 «Эвертон» самого Карло Анчелотти.



А вот хозяева пока не блещут результативностью. И это тоже не даёт им перевеса в определении фаворита матча.



«Саутгемптон» много забивает, но у него есть перед матчем проблемы: скорее всего, пропустят встречу основные игроки атаки Дэнни Ингз и Мохаммед Салису.



Тем не менее поставлю на гол «Саутгемптона». И на то, что гости не проиграют», — сказал Аскеров.