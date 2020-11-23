«Атлетик» – «Бетис»: прогноз Максима Ромащенко на игру чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист Максим Ромащенко дал прогноз на матч Примеры «Атлетик» – «Бетис».



Ставка: победа «Атлетика» за 2.19.



«Атлетик» примет на своём стадионе в Бильбао «Бетис» в рамках испанской Ла Лиги. Обе команды ещё ни разу не сыграли вничью в текущем чемпионате, но будет ли и этот матч бескомпромиссным и боевым?



«Атлетик» после восьми проведённых матчей имеет в своём активе три победы, а в пассиве – пять поражений и располагается на 14-й строке в турнирной таблице Примеры. У команды наблюдаются явные проблемы в завершающей стадии атак: всего семь забитых мячей – только две команды имеют худший показатель. В последнем матче коллектив из Бильбао уступил в гостях 1:2 «Вальядолиду», причём единственный гол забил с пенальти в самой концовке игры.



У «Бетиса» дела обстоят получше: четыре виктории и пять фиаско в девяти поединках и седьмое место в таблице. В последнем туре команда ничего не смогла противопоставить «Барселоне» (2:5), зато до этого дома переиграла скромный «Эльче», впервые в сезоне забив трижды в одном матче (3:1). Испанский чемпионат смотрю регулярно, и мне нравится игровой стиль «Бетиса», пусть он немного и бесшабашный.



Однако, даже несмотря на мои симпатии к гостям, я всё же считаю, что шансы «Атлетика» выглядят более предпочтительно. На своём поле команда традиционно выступает уверенно, а в семи последних домашних матчах с «Бетисом» она ни разу не позволила сопернику увезти очки. Ставлю на успех хозяев», — сказал Ромащенко.

«Атлетик» — «Бетис». Прогноз: Тельо, Браво и Бартра по привычке провалятся в Бильбао Баски выиграли у зелёно-белых семь предыдущих встреч на своём поле.