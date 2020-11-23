«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на игру 9-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».



Ставка: «Саутгемптон» не проиграет за 1.68.



«А вот эту игру рекомендовать к просмотру однозначно стоит. Даже если она завершится нулевой ничьей, уверен, от тактической дуэли португальца Нуну Санту и австрийца Хазенхюттля можно будет получить удовольствие.



Обе команды на ходу – у «волков» три победы в пяти последних турах, у «святых» пять побед в последних шести.



«Саутгемптон» восхищает своей игрой. У них и сумасшедший прессинг, и тотальный футбол в его лучших проявлениях, и при этом всём крен в сторону атаки. «Вулвз», конечно, команда куда более осторожная – для неё главное поломать план на игру сопернику, а впереди выжать максимум из минимума.



Предположу, что гости здесь не проиграют. Даже без главной своей атакующей фигуры в лице Данни Ингса», — сказал Петросьян.

«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз: Уолкотт обойдёт «Челси» в таблице АПЛ В шести последних турах АПЛ «святые» забили 14 голов. В случае победы они войдут в зону Лиги чемпионов.