«Уфа» — «Химки»: прогноз Владислава Батурина на матч 15-го тура РПЛ 23.11.2020

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Химки».
Ставка: обе забьют за 2.04.
«Уфа» — самая пропускающая команда РПЛ, а меньше башкирского клуба забил только волгоградский «Ротор». «Химки» не стесняются дерзить в атаке даже в матчах с топ-клубами, химчане поражали ворота «Локомотива», «Спартака», «Краснодара», «Динамо». На ноль «Уфа» в текущем сезоне сыграла лишь один раз, случилось это в 10-м туре в игре с «Ротором» (0:0). «Химки» не смогли забить в этом чемпионате всего в трёх встречах, а на ноль сыграли только три раза.
Матч на стадионе «Нефтяник» имеет огромное турнирное значение в плане борьбы за выживание, особенно важен результат для команды Рахимова, и она должна из бутс выпрыгивать ради победы, а чтобы её добыть, надо рисковать и обязательно забивать.
«Химки» неплохо контратакуют и умеют завершать эти контратаки голами. Думаю, у гостей, учитывая настрой хозяев, будут шансы подловить соперника и забить, в свою очередь припёртые к стенке уфимские футболисты должны вспомнить, как побеждать, но не буду ставить на их успех, а предпочту ставку на голы».
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